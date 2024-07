Conselho de Arquitetura inicia fiscalização do Rock in Rio 2024

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro iniciou a fiscalização das montagens do Rock in Rio, marcado para 13 de setembro. Em um primeiro momento, a CAU/RJ fará a análise documental e, depois, verificará as condições das estruturas físicas.

O primeiro passo é o levantamento de todos os espaços que serão montados na Cidade do Rock, assim como os respectivos proprietários, as marcas expositoras, os responsáveis técnicos e verificar se há, de fato, profissionais e empresas habilitados para o projeto e execução das montagens das estruturas. A emissão dos documentos de responsabilidade técnica correlatos às atividades que serão desempenhadas também serão exigidos.

“A fiscalização é preventiva, informativa, que exige toda a documentação necessária para as instalações de palcos, stands e etc, assim como garantir a acessibilidade de todas as pessoas”, diz o presidente do CAU/RJ, Sydney Menezes.

O Conselho também deve fiscalizar se há medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres e exigir a apresentação de projetos técnicos elaborados pelos profissionais, devidamente aprovados pela Prefeitura.