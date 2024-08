Conselhão do governo Lula reúne executivos de tecnologia em São Paulo

Representantes de algumas das chamadas big techs e do setor de tecnologia que fazem parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o Conselhão, se reúnem nesta sexta-feira em São Paulo com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, para discutir temas como transformação digital, inteligência artificial e projetos tecnológicos de alto impacto.

Também está na pauta do encontro o Plano Brasil Digital 2030+, que agrupa uma série de estratégias de longo prazo para a consolidação das transformações digitais no país. O plano foi elaborado no âmbito do Conselhão, na Comissão de Tecnologia, Inovação e Transformação Digital, e foi apresentado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em junho deste ano.

Estão confirmadas as presenças de Nayara Rizzo (Amazon), Rodrigo Dienstmann (Ericsson), Atilio Rulli (Huawei), Laercio Consentino (Totvs) e Rosilda Prates (P&D). Além disso, estarão no encontro executivos de empresas como Microsoft, Mercado Livre, Telefonica/Vivo, Claro, Positivo e Buser.