Congresso vai realizar seminário LGBTQIA+ nesta terça-feira

Comissões da Câmara dos Deputados vão realizar nesta terça-feira a 21ª edição do Seminário LGBTQIA+ do Congresso Nacional, que terá como tema a marca dos 25 anos da proibição da terapia de conversão sexual no Brasil. O evento acontecerá no plenário 3 do Anexo 2 da Câmara, das 10h às 18h30.

Os participantes vão analisar os avanços conquistados com a resolução do Conselho Federal de Psicologia, desde que a ótica sobre a comunidade de gays, lésbicas, bissexuais, trans, travestis, intersexo e demais deixou de ter um viés fisiológico, patológico e medicamentoso.

“O Seminário LGBTQIA+ marca 25 anos da conquista pela despatologização de nossas vidas, 25 anos de novas lutas, na sua multiplicidade e diversidade, sujeitas de direitos sociais, de serviços públicos de qualidade, bem como qualquer outro cidadão, seja ele homem, mulher, não binário, intersexo, cis, trans, lésbica, hetero, bissexual, gay, jovem, idoso. Não queremos privilégios, ainda estamos lutando pelo básico, dentro da perspectiva de que somos gente, temos direitos, e o nosso Seminário ajuda a organizar essas demandas essenciais, além de apontar perspectivas das lutas do futuro, pra onde avançaremos”, afirma a líder do PSOL, deputada Erika Hilton.

Veja a seguir a programação do evento:

10h: Abertura

10h15: Mesa 1 – “Somos o que somos! O caminho para despatologização das identidades LGBTI+ no Brasil no mundo!”

Mediadora: deputada federal Erika kokay

Expositores: Deputado distrital Fábio Félix; Thiago Coacci – doutor em Ciências Políticas; Pedro Paulo – presidente do Conselho Federal de Psicologia; Ariadne Ribeiro – doutoranda em Psiquiatria e Psicologia Médica (Unifesp); Milla Magalhães – advogada; Jovana Baby – presidenta do Fórum Nacional de Travestis e Transexuais Negras e Negros (Fonatrans); Raffa Carmo – ativista e artista visual e coordenador da Rede Trans Pará; Deputada federal Daiana Santos – presidente da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial

12h: Intervalo para almoço

13h30: Mesa 2 – “Não há doença em nossas identidades e afetos! Pela saúde integral da população LGBTI+”

Mediadora: deputada federal Carla Ayres

Expositores: Flávia Teixeira – diretora no Ministério da Saúde; Milton Crenitte – médico geriatra e professor; Tatiane Miranda – doutoranda em Ciências da Saúde, médica pediatra e professora; Cadu Oliveira – militante interseccional nas pautas LGBTI, movimento negro e PVHA; Manuella Tyller – graduanda em Odontologia; Vereadora Thabatta Pimenta (PSOL-RN) – de Carnaúba dos Dantas (RN); Julio Batatinha – doutorando em Saúde Trans e Intersexo/ DDS no HC USP; Carla Isadora Canto – Conselheira do Conselho Federal de Psicologia

15h30: Mesa 3 – "Os desafios da educação antiLGBTfóbica, da escola ao parlamento brasileiro"

Mediadora: deputada federal Erika Hilton

Expositores: Lucas Costa Almeida Dias – procurador da República e Coordenador do GT “População LGBTQIA+: proteção de direitos, representando a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão”; Amanda Paschoal – ativista e coordenadora da Rede Emancipa de Cursinho Populares; Rudá Alves – representante da Anis – Instituto de Bioética; Erasto Fortes Mendonça – coordenador – geral de Políticas Educacionais em Direitos Humanos do Ministério da Educação; Ruth Venceremos – diretora do Distrito Drag / MST; Madu Krasny – pesquisadora do Pajubá e Linguagem Neutra de Gênero; Tony Gigliotti – professor do Núcleo de Estudos da Diversidade Sexual e de Gênero (NEDIG/CEAM/UnB);

17h: Mesa 4 : "A luta continua! O que queremos para nosso futuro"

Mediador: deputada federal Erika Hilton

Expositores: Deputada estadual Rosa Amorim (PT/PE); Dida Figueiredo – professora adjunta de Direitos Humanos e Direito e Pensamento Político da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Larissa Pankararu – coordenadora de Políticas para Indígenas LGBTQIA+ do Ministério dos Povos Indígenas; Bruna Benevides – presidenTRA da Associação Nacional de Travestis e Transexuais; Gabriel Dil – doutorando em Direito Público; Deputada Estadual Ediane Maria (PSOL/SP); Dr. André Cavalcanti – Juiz do trabalho do TRT-13, Coordenador da Comissão LGBTQIAPN+ da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – Anamatra); Vereadora Thabatta Pimenta – Vereadora de Carnaúba dos Dantas (RN) pelo PSOL;

18h30: Encerramento