Congresso já começou a preparar a posse do novo chefe do Planalto

Atualizado em 6 out 2022, 17h25 - Publicado em 7 out 2022, 14h29

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mandou contratar uma empresa para locação de conjunto de iluminação do Salão Negro do Congresso no dia da posse do novo presidente da República, em 1º de janeiro do ano que vem.

O aluguel dos equipamentos deverá ser de 17.591 reais, por duas diárias. A justificativa para os gastos é que entra muita luz natural pelas vidraças do prédio do Congresso, o que prejudica a captação de imagens de autoridades que passam pelo tapete vermelho no dia da posse.

Segundo o edital da licitação, o objetivo é prover iluminação complementar aos equipamentos dos quais a TV Senado dispõe, insuficientes para compensar a “contraluz” e iluminar as autoridades, “porquanto as deixam nas sombras” quando passam pelo Salão Negro. A explicação é que as imagens só mostram “as silhuetas” das autoridades.