Congresso discute urgência na prevenção a suicídios no país

De 8 a 10 de agosto, Brasília recebe o Quinto Congresso Brasileiro de Prevenção do Suicídio com a participação de especialistas nacionais e internacionais para discutir o tema “Suicídio: Complexidade e Urgências na Cena Contemporânea”.

Mais de 15.500 pessoas morreram no Brasil, em 2021 — são os dados mais atuais –, em decorrência de suicídio, o que significa uma morte a cada 34 minutos, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde neste ano.

Os dados oficiais mostram aumento de casos na população mais jovem e, também, entre os povos indígenas. Além de apontar a região Sul do país com a maior taxa de mortalidade por suicídio, sendo que o Rio Grande do Sul é o estado com o índice mais alto de mortes por essa causa.