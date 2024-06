Compra de alimentos da agricultura familiar avança no governo Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Nos primeiros quatro meses do ano, o Programa de Aquisição de Alimentos do governo aplicou 84 milhões de reais em operações de compras de alimentos produzidos pela agricultura familiar. Trata-se da maior execução já registrada no programa para o período.

Os alimentos são destinados a pessoas em situação de insegurança alimentar, atendidas pela rede de bancos de alimentos, restaurantes populares, entre outros órgãos de assistência social.

Em 2023, o programa aplicou mais de 1 bilhão de reais na compra de 163.675 toneladas de alimentos. A produção foi distribuída a 9.565 entidades socioassistenciais e gerou renda a 81.707 agricultores familiares, sendo 61% mulheres, de acordo com dados da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.

“As duas pontas – produção e consumo – se unem na execução do programa que tem se mostrado uma política pública capaz de promover a inclusão produtiva no meio rural e o acesso de quem mais precisa a alimentos saudáveis”, diz Lilian Rahal, secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.