Comparsa do “sheik dos bitcoins” pega 20 anos de cadeia nos EUA

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um juiz federal de Nova York condenou, nesta semana, a 20 anos de prisão um equatoriano envolvido no esquema de fraudes por criptomoedas liderado pelo empresário Francisley Valdevino da Silva, conhecido como “sheik do bitcoins”.

Nos Estados Unidos, como no Brasil, o esquema gerou prejuízos para uma infinidade de investidores que acreditaram nas promessas de lucro garantido da empresa Forcount, criada por Silva. Entre os famosos que foram vítimas do esquema estão o ex-jogador do Corinthians Jucilei e Sasha Meneghel.

Juan Tacuri, o equatoriano condenado nesta semana, se declarou culpado de uma acusação de conspiração por fraude eletrônica em junho, segundo o site de notícias Law360, depois que o Ministério Público dos EUA o acusou de conspirar com outros diretores da Forcount para fraudar investidores, em grande parte de comunidades latinas, nos EUA e no exterior a partir de 2017.

Além de Silva e do equatoriano, outros dois promotores da Forcount, Nestor Nunez — que muitas vítimas conheciam como Salvador Molina — e Antonia Perez Hernandez, se declararam culpados e aguardam sentença nos Estados Unidos.