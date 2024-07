Como será a milionária Casa Brasil na Olimpíada de Paris

Um dos principais patrocinadores da Casa Brasil, que será instalada em Paris durante a Olimpíada, o Sebrae investiu quase 15 milhões de reais no espaço, organizado pelo COB.

Espera-se que 15 milhões de turistas passem pelo Parc La Villette, onde também ficarão as casas de outros 19 países. A estrutura brasileira será aberta ao público no próximo dia 26, data da abertura dos Jogos Olímpicos. O lançamento oficial acontece no dia seguinte.

Segundo a entidade, o investimento exato será de 14,973 milhões de reais, e a iniciativa visa estimular o turismo no país e atrair investimentos no Brasil.

Construído em uma área de 5.000 m², o espaço brasileiro terá uma programação intensa de experiências tipicamente nacionais, com gastronomia e apresentações de música e dança (com campeonatos de axé, passinho e samba) em dois palcos, além de partidas de vôlei de praia e frescobol. Para os amantes do futebol, as partidas com um “golzinho” feito com sandálias no chão.

A Arena Embratur Sebrae será uma quadra esportiva inspirada em arte urbana brasileira, onde ações interativas ocorrerão entre os visitantes. Uma oficina de vôlei de praia será comandada no local pela campeã olímpica Jackie Silva.