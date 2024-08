Como o governo pretende fazer o Brasil liderar o turismo na América do Sul

O governo Lula publicou nesta segunda-feira o decreto que oficializa o Plano Nacional do Turismo para o período de 2024 a 2027. As principais metas são alcançar a marca de 8,1 milhões de turistas estrangeiros visitando o país por ano e de 8,1 bilhões de dólares em receitas anuais geradas por esses visitantes.

Com isso, o Ministério do Turismo espera, até o fim da execução do plano, fazer do Brasil o país que mais recebe turistas estrangeiros na América do Sul – posto que, segundo os dados mais recentes da Organização Internacional do Turismo, vem sendo ocupado pela Colômbia.

No ano passado, o Brasil recebeu a visita de pouco mais de 5,9 milhões de cidadãos estrangeiros.

O plano também estabelece programas de qualificação profissional e de inserção produtiva no turismo, de mobilidade e conectividade turística e de segurança turística, além de iniciativas de marketing nacional e internacional.

Com o decreto assinado por Lula e pelo ministro Celso Sabino, fica criado, ainda, o “Programa de Incentivo a Viagens: Conheça o Brasil”.