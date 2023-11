Como Lula vai fritar Zema e empoderar Pacheco em MG

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Numa conversa com Rodrigo Pacheco nesta semana, Lula encontrou uma forma de fritar Romeu Zema em Minas Gerais.

Caso raro de governador sem pontes no Planalto, Zema será deixado de lado na discussão da crise fiscal mineira, que tem uma dívida bilionária com a União.

Lula dará a Pacheco os meios de negociar as pendências de MG com o Tesouro. Além de recuperar a capacidade de investimento do estado, ele quer posicionar Pacheco para a eleição de 2026.