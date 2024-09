Como Gusttavo Lima aguardou a revogação de sua ordem de prisão

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O cantor Gusttavo Lima deu um jeito de esfriar a cabeça durante essa crise da ordem de prisão. Refugiado em Miami, nos Estados Unidos, o “embaixador” isolou-se num iate com o amigo Thiago Brava, enquanto os advogados buscavam um habeas corpus na Justiça. Segundo amigos, Gusttavo, mesmo sob a mira da Justiça, não passou necessidades nos Estados Unidos.

Na terça, um dia depois da ordem de prisão, o desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, acatou o pedido da defesa do cantor e revogou o mandado contra ele e também as medidas restritivas que haviam sido impostas pela juíza Andrea Calado da Cruz.