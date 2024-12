Como funciona a ferramenta de alerta a moradores de áreas de risco em SP

O governo de São Paulo lançou recentemente a Cell Broadcast, uma ferramenta de disparo de alertas a moradores de áreas de risco de desastres climáticos no estado. Pelo sistema, os moradores receberão mensagens da Defesa Civil de São Paulo diretamente no celular, sem a necessidade de cadastro prévio.

Segundo o governo, todo aparelho celular situado em regiões mapeadas pela Defesa Civil e conectado a uma antena de telefonia, recebendo sinal 4G ou 5G, receberá os avisos. O Cell Broadcast informará se o alerta é severo ou extremo, e enviará um sinal sonoro comunicando a situação ao morador. Além disso, a tela do aparelho ficará travada com a mensagem, que só desaparecerá após o comando do proprietário do celular.

De acordo com a Defesa Civil, áreas de risco são aquelas com possibilidade de desastres naturais como alagamentos, enxurradas, enchentes, deslizamentos de terra e vendavais, ou, causados pelo homem. Por isso, merecem atenção especial. Além do alerta sobre os riscos, a ferramenta deve informar sobre locais para evacuação e pontos seguros.

O recurso será disponibilizado para todos os municípios das regiões Sul e Sudeste até o final de 2024, e tem nacionalização prevista para 2025.

