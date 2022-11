Como foi a reunião de Lula com ministros do STF

Na terceira agenda institucional do dia, Lula foi ao STF na tarde desta quarta-feira e se reuniu com 10 dos 11 ministros da Corte por cerca de 50 minutos. Ele foi recepcionado pela presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber.

Acompanhado do vice, Geraldo Alckmin, e de outros aliados, o presidente eleito afirmou, segundo nota oficial do tribunal, que “atuará pela reconstrução da união do Brasil”.

Durante a conversa com os magistrados, que começou com cumprimentos a cada um dos participantes, entre eles os dois indicados por Jair Bolsonaro, Kássio Nunes Marques e André Mendonça, Lula ouviu dos ministros preocupações para o país, como a necessidade de investimentos em educação e meio ambiente.

O único dos 11 ministros do STF que não compareceu à reunião foi Luís Roberto Barroso, que está no Egito para participar da COP-27.

Também participaram do encontro a deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), o senador eleito Flávio Dino (PSB), que é cotado para ser o ministro da Justiça do governo Lula, o deputado federal reeleito Paulo Teixeira (PT-SP), o ex-ministro e ex-senador Aloizio Mercadante, os advogados Eugênio Aragão e Cristiano Zanin e o procurador da Fazenda Nacional Jorge Messias, apontado como possível chefe da AGU no novo governo.

Veja imagens da visita de Lula ao STF:



Continua após a publicidade