Como foi a conversa de Tarcísio e Barroso sobre câmeras corporais da PM

O presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, recebeu nesta terça o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e a procuradora-geral do estado de São Paulo, Inês Maria dos Santos Coimbra.

O governador e a procuradora apresentaram as razões que justificaram as opções do edital de aquisição de câmeras para instalação em uniformes de policiais no estado de São Paulo, tema de uma ação que está sob os cuidados do presidente do STF.

Barroso ouviu os argumentos de Tarcísio e aguarda as manifestações nos autos do processo a serem enviadas pela Procuradoria-Geral da República e pela Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo. Também vai analisar a manifestação do estado, que já foi apresentada.

Nesta terça, uma equipe do Núcleo de Processos Estruturais Complexos do STF esteve com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, para examinar a situação das câmeras em São Paulo. A viagem estava marcada antes da publicação do edital da aquisição de câmeras pelo estado.