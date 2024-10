Como anda a aliança global de Lula contra a fome e a pobreza

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias esteve recentemente em Roma, na Itália, para participar da 52ª Sessão Plenária de Segurança Alimentar Mundial.

O ministro tem uma dura missão no governo. Colocar de pé a chamada Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, projeto de Lula para fortalecer sua posição como líder global.

Na Itália, Dias teve encontro com representantes da Noruega, que manifestaram o apoio do país à Aliança Global, a partir do investimento em tecnologias sociais.

“A participação financeira da Noruega ajudará na governança da Aliança. É um país que tem uma forte articulação com os países nórdicos. Estimamos que já em novembro tenhamos o máximo de adesão desta região”, diz Dias.

Continua após a publicidade

Já em outra reunião, com representantes da Espanha, o assunto foi o endividamento nos países em desenvolvimento. “A Espanha também é um país que participa financeiramente do funcionamento da Aliança Global. Vamos encontrar uma equação para o endividamento nesses países”, diz Dias.

Com o governo da República Dominicana, Wellington Dias tratou sobre cooperação na área da alimentação escolar, apoio aos pequenos produtores – especialmente, mulheres –, apoio à política de cuidados, além da troca de experiências em ações de inclusão socioeconômica.