Como a prisão de Ribeiro mexeu com o universo paralelo do Planalto

No universo paralelo do Planalto, Jair Bolsonaro passou a manhã de quarta ouvindo elogios por ter demitido Milton Ribeiro do Ministério da Educação. Ninguém teve a coragem de dizer ao presidente que a situação, após a prisão do ex-auxiliar, era grave.

Bolsonaro, como se sabe, tornou-se investigado pelo STF por supostamente vazar informações da investigação a Ribeiro. O caso está nas mãos da ministra Cármen Lúcia.