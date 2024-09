Comissão do Senado vai debater impactos econômicos da suspensão do X

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta terça-feira requerimento de Sergio Moro (União Brasil-PR) para debater, em audiência pública, os impactos econômicos da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que suspendeu a utilização do X e o bloqueio das contas da Starlink no Brasil.

Moro argumenta que a proibição da utilização da rede social traz repercussões financeiras para cidadãos e empresas brasileiras, impactando diretamente a viabilidade de negócios no país, além de produtores de conteúdo que dependem da plataforma, gerando insegurança jurídica.

Para debater a ordem judicial, Moro sugeriu a participação de representantes da Starlink no Brasil, da Câmara Americana de Comércio para o Brasil, a Amcham, e do escritor e colunista de VEJA Fernando Schuler.

As senadoras Tereza Cristina (PP-MS) e Damares Alves (Republicanos-DF) também assinam o requerimento.