Comissão da Câmara discute retomada da economia nas cidades do RS

A retomada das atividades econômicas do Rio Grande do Sul é tema de audiência na comissão externa da Câmara dos Deputados que acompanha os danos causados pelas enchentes no estado. A reunião será às 14h30 desta terça-feira.

O proponente do encontro, deputado Marcel Van Hattem, convidou prefeitos das cidades de Lajeado, Encantado, Roca Sales e Muçum, na região do Vale do Taquari, a mais castigada pelas cheias.

“Além das vidas, o impacto material do desastre natural na região, principalmente, do Vale do Taquari, foi muito grande. A situação dos principais municípios afetados é caótica”, disse Van Hattem.

Além dos chefes dos Executivos municipais, representantes dos governos estadual e federal foram convidados, assim como integrantes da Defesa Civil e do Serviço Geológico do Brasil e entidades representativas do setor produtivo.

Na semana passada, a comissão ouviu o governador Eduardo Leite, que junto a uma comitiva de prefeitos, pediu a renegociação da dívida do Estado. Nesta terça, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou uma proposta para os débitos.