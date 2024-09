Comissão da Anistia analisará 78 pedidos nesta quinta-feira

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Comissão de Anistia, órgão vinculado do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, julgará, nesta quinta-feira, 78 requerimentos de anistia política. Destes, 73 pertencem a cabos da Força Aérea Brasileira.

Recomposta em 2023, a Comissão foi criada por lei em 2002 e traz a possibilidade de análise de requerimentos coletivos e a exigência de pedido de desculpas em nome do Estado brasileiro em casos de deferimentos de pedidos de anistia a perseguidos políticos no período de 18 de setembro de 1946 até 5 de outubro de 1988.

Conduzida pela presidenta da Comissão, Eneá de Stutz e Almeida, a sessão poderá ser acompanhada presencialmente a partir das 9h, no Edifício Multi Brasil, em Brasília, e também terá transmissão ao vivo pelo canal do ministério no Youtube.