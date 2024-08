Com troca de senadores, Lula perde mais um voto no Senado

Senadora por Santa Catarina, Ivete da Silveira, mulher do ex-senador catarinense Luiz Henrique da Silveira, tirou licença do mandato recentemente para abrir caminho ao suplente dela, Beto Martins.

O movimento garante ao bolsonarismo mais um voto contra o governo no plenário da Casa. Martins é do PL de Jair Bolsonaro e ocupa agora a vaga de Ivete que é do MDB e votava com o governo.

Tanto Ivete quanto Martins eram suplentes de Jorginho, que deixou o mandato com a vitória na disputa para o governo catarinense.