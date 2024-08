Com tornozeleira, ex-chefe da PRF de Bolsonaro vira cabo eleitoral em SC

Três semanas depois de deixar o Complexo da Papuda, onde ficou preso durante quase um ano por suspeita de interferência nas eleições de 2022, Silvinei Vasques já virou cabo eleitoral em Santa Catarina.

Nesta semana, o ex-diretor-geral da PRF no governo Bolsonaro declarou apoio à reeleição do prefeito de São José, Orvino Coelho de Ávila, do PSD, e posou para fotos ao lado do candidato. As imagens não mostram, mas ele usava tornozeleira eletrônica, seguindo a medida cautelar imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, que determinou sua soltura no último dia 8.

Antes de ser preso, Vasques chegou a ser cotado para concorrer à prefeitura de São José nas eleições deste ano. Este foi o primeiro anúncio de apoio dele nessas eleições.

“Eu conheço o prefeito Orvino. Além da forma como ele sempre me tratou, com muito respeito, ele foi um parceiro e a prefeitura de São José sempre foi uma aliada da Polícia Rodoviária Federal e das pautas do governo federal durante a gestão do presidente Bolsonaro”, afirmou, na quarta-feira.

“Eu tenho muito orgulho desse apoio. Silvinei é um orgulho da nossa cidade e sofreu uma grande injustiça. Nós, que temos fé, torcemos por esse momento e fico muito feliz que ele esteja junto nessa caminhada. Silvinei é uma das pessoas mais inteligentes e capacitadas e vai nos ajudar a planejar a próxima gestão”, comentou o prefeito Orvino.

O PL de Bolsonaro tem uma candidata em São José que sofre resistência do bolsonarismo, já que Adeliana Dal Pont gravou vídeos com críticas a Bolsonaro. A repercussão das falas fez com que o ex-presidente evitasse qualquer contato com ela durante passagem pela cidade catarinense, em abril.