Com quem a chapa de MGM promete gerir o Flamengo se vencer a eleição

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O advogado Maurício Gomes de Mattos, o MGM, candidato à presidência do Flamengo, seu vice Wellington Silva e o deputado federal Eduardo Bandeira de Mello (PSB-RJ), que também compõe a chapa “Mengão Maior”, vão anunciar nesta segunda-feira um conjunto de empresários comprometidos a compor a administração se o grupo vencer a eleição em 9 de dezembro.

O palco do anúncio oficial dos nomes será um evento na sede da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), na Lagoa, zona sul do Rio. Veja, abaixo, a lista:

Daniel Orlean , ex-vice-presidente de Marketing na gestão Bandeira de Mello (2016-2018) e fundador do Fla eSports , atualmente empreendedor, investidor e co-CEO da Voltz , do Grupo Energisa ;

Wagner Bittencourt , ex-ministro da Aviação Civil, ex-presidente da Rede Ferroviária Federal e ex-vice-presidente do BNDES ;

Francisco Costa e Silva , ex-presidente da CVM , ex-diretor do BNDES e advogado especialista em direito societário;

Gilney Bastos , presidente da White Martins ;

André Carvalhal , alto executivo do BNDES, PhD em Finanças e professor da Coppead ;

Cláudio Baratta , presidente do Sindicato dos Produtores Rurais do Rio de Janeiro ;

Bruno Cotecchia , advogado e ex-vice-presidente de Remo na gestão Bandeira de Mello;

e Raphael Thuin , ex-atleta, medalhista brasileiro e pan-americano, além de fundador do maior complexo esportivo brasileiro para pessoas com deficiência.

MGM tem como concorrentes na eleição o atual vice-presidente geral e Jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee de Abranches, representante da situação, à frente da chapa “Uni-Fla”; e o ex-presidente da Sky Luiz Eduardo Baptista da Rocha, o Bap.