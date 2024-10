Com petista atrás nas pesquisas, Lula vai a Natal anunciar investimentos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com a candidata do PT, Natália Bonavides, atrás nas pesquisas da disputa de segundo turno em Natal, o presidente Lula — e grande comitiva de ministros — vai viajar ao Rio Grande do Norte nesta quarta para anunciar, segundo o Planalto, “investimentos em múltiplas áreas” no estado.

A cerimônia ocorre às 16h na Escola de Governo. Estão previstas as participações da governadora do Rio Grande do Norte, Fatima Bezerra, e de representantes dos ministérios dos Transportes, Portos e Aeroportos, Cidades, Relações Institucionais, Secretaria-Geral da Presidência, Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, além da Casa Civil.

Pesquisa Quaest, divulgada nesta segunda, mostra Paulinho Freire (União) com 45% das intenções de voto e Natália Bonavides (PT) com 39%. Os candidatos aparecem empatados no limite da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

