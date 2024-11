Com investimentos bilionários, empresário indiano vai a Lula no Planalto

O presidente Lula recebeu no Palácio do Planalto, nesta terça-feira, o indiano Lakshmi Mittal, presidente da Arcellor Mittal, conglomerado multinacional de empresas do aço. O empresário está no Brasil para inaugurar uma nova planta industrial em São Francisco do Sul (SC), nesta quarta-feira. Com o empreendimento, a companhia totalizará unidades industriais em oito estados da federação, sendo eles Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Ceará, Bahia, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Só em Minas, os investimentos giram em torno de 5 bilhões de reais.

Os gastos com o novo empreendimento somaram cerca de 2 bilhões de reais e estão dentro do plano de investimentos da empresa no país nos próximos cinco anos, incluindo também grandes aportes em energias renováveis.

Durante o encontro, Mittal relembrou reuniões anteriores com Lula no Reino Unido e na Índia, e elogiou a condução do país e o crescimento da economia brasileira sob a liderança do presidente. Lula reforçou seu interesse em ampliar as relações entre Brasil e Índia, promovendo encontros empresariais entre os dois países para ampliar o fluxo comercial.