Com eleições, reforma tributária será ‘difícil’ de andar, diz Bolsonaro

Atualmente na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a reforma tributária terá dificuldade em avançar ainda neste ano — é o que avalia o presidente Jair Bolsonaro.

Em entrevista à Jovem Pan na manhã desta segunda, Bolsonaro disse que, o que já era difícil, fica ainda mais complicado em ano de eleições.

“Ao longo de vinte e oito anos que fiquei na Câmara, essa reforma não foi pra frente. Quando chega na hora do voto, tem interesse de prefeitos, governadores, governo federal, interesse da iniciativa priva. Então é difícil ela andar, e quando chega ano eleitoral fica mais difícil ainda (…) Isso confesso que não tenho um diagnóstico pra dar pra você. Apenas da sua dificuldade. [Reforma] administrativa é que talvez seja possível”, afirmou.

Em meio a divergências ao relatório da PEC 110/2019, o ex-líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), já anunciou que votará contra a reforma tributária na CCJ. Num cenário de falta de apoio à proposta, a votação do texto final foi adiada na comissão.