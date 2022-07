Com desistência de Datena, evangélicos querem emplacar nome de Feliciano

Com a desistência do apresentador José Luiz Datena (PSC) de concorrer a uma vaga de senador por São Paulo na chapa de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo do Estado, políticos evangélicos estão articulando para que o pastor e deputado Marco Feliciano (PL-SP) seja o nome para disputar à cadeira.

Carla Zambelli (PL-SP) também está na bolsa de apostas, mas dentro do PL a avaliação é a de que ela serviria mais ao partido se se reelegesse na Câmara, dado que uma votação expressiva poderia ajudar a puxar outros candidatos e aumentar a bancada federal do partido no ano que vem.

De acordo com Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), que preside a bancada evangélica, o assunto foi debatido na semana passada com o cacique do PL, Valdemar Costa Neto. “O presidente Bolsonaro não gosta de bola dividida e estamos trabalhando para que o nome para substituir o Datena possa ser o do Feliciano, que já avançou nas pesquisas e tem todo o apoio do segmento evangélico em São Paulo”, disse.