Com Covid-19, Maluf está louco para retomar suas jogatinas

Depois de ter alta do hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, o ex-prefeito Paulo Maluf vai continuar a recuperação da Covid-19 em casa, no Morumbi.

Pessoas próximas dizem que ele está bem, altivo, e ansioso para retomar suas atividades. Lúcido aos 90 anos, o ex-deputado tem o hábito de jogar tranca com amigos duas vezes a cada semana, pelo menos.

“A brilhante cabeça continua a mesma”, diz uma amiga do político. Em 2019, advogados de Maluf disseram no curso de processos judiciais que ele estaria com quadro de demência em decorrência do Mal de Alzheimer.

Na semana passada, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o ex-governador de São Paulo a cumprir pena por duas condenações em liberdade condicional.

Maluf cumpre pena por lavagem de dinheiro quando prefeito e por caixa dois na campanha para a Câmara dos Deputados. Ele chegou a ficar preso entre dezembro de 2017 e abril de 2018. Até aquele ano, não era incomum que Maluf renegasse motoristas particulares para, dirigindo, buscar e deixar os companheiros de jogatina em casa depois das partidas.