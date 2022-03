Com carta, PSDB cria constrangimento para tentar segurar Eduardo Leite

A cúpula do PSDB divulgou nesta sexta uma carta de dois parágrafos com alguns elogios ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Mais do que massagear o ego do político gaúcho, o texto, na avaliação de aliados de Leite, tenta criar um constrangimento para o tucano, que passaria imagem de “ingrato” e “individualista”, caso decida deixar o partido para se filiar ao PSD.

Diz a cúpula tucana, na carta: “Caro governador Eduardo Leite, nos orgulhamos da sua trajetória: vereador, prefeito, governador do Rio Grande do Sul, sempre pelo PSDB, sempre tucano. Em todas essas etapas, de uma escalada absolutamente exitosa, encontramos sua marca registrada, composta pelas necessárias virtudes para o exercício da política: honradez, compromisso, determinação, preparo e competência”.

No texto, os tucanos lembra a Leite que “o futuro do Brasil está em jogo” e que o momento “é de união”, não de pensar em projetos pessoais como a disputa ao Planalto pelo partido Gilberto Kassab.

“Outubro se avizinha. O momento é de união em torno de um projeto que recoloque a Nação no caminho certo. A maioria dos brasileiros, cansada de tanto extremismo, está à espera do retorno à normalidade, e, nessa direção, de alguém que possa liderar uma campanha, ao mesmo tempo, empolgante, propositiva e viável. Não admitimos a possibilidade de o perdermos, nesse momento crucial para a história do Brasil. O movimento cresce, reuniremos as forças necessárias, a missão será dada, e, certamente, como de costume, vitoriosamente cumprida”, dizem os tucanos.