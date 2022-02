Com apoio de Lula e Alckmin, Haddad tem 38% dos votos em SP, diz Ipespe

Pesquisa divulgada pelo Ipespe na manhã desta sexta-feira testou o poder dos padrinhos políticos na disputa pelo Governo de São Paulo.

Segundo o levantamento, , o ex-ministro e ex-prefeito Fernando Haddad (PT) tem 38% das intenções de votos com o apoio do ex-presidente Lula e do ex-governador Geraldo Alckmin, que costuram uma aliança para que o ex-tucano seja vice do petista na eleição para o Palácio do Planalto..

Já o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, aparece com 25% das intenções de voto quando seu nome aparece ao lado do presidente Jair Bolsonaro. O vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), que será apoiado pelo governador João Doria, chega a 10% na disputa com o apoio do tucano.

O instituto testou outros quatro cenários com outros candidatos ao governo, inclusive Alckmin. Nos três em que aparece, Haddad ficou em primeiro lugar.

Sem o petista, Márcio França (PSB) aparece na liderança e tem praticamente o dobro das intenções em relação ao segundo colocado, Tarcísio de Freitas. O ex-governador de São Paulo alcançaria 31% dos votos num cenário sem Haddad e o ministro bolsonarista chegaria a 15%.

Continua após a publicidade

Foram realizadas 1.000 entrevistas no estado de São Paulo, nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais.

Veja abaixo as cinco simulações feitas pelo Ipespe:

Cenário estimulado 1

Fernando Haddad – 20%

Geraldo Alckmin – 20%

Márcio França – 12%

Guilherme Boulos – 10%

Tarcísio de Freitas – 7%

Rodrigo Garcia – 3%

Abraham Weintraub – 2%

Vinícius Poit – 1%

Nenhum / branco / nulo – 19%

Não sabe/ não respondeu – 6%

Cenário estimulado 2

Fernando Haddad – 28%

Márcio França – 18%

Guilherme Boulos – 11%

Tarcísio de Freitas – 10%

Rodrigo Garcia – 5%

Nenhum / branco / nulo – 24%

Não sabe/ não respondeu – 4%

Cenário estimulado 3

Márcio França – 31%

Tarcísio de Freitas – 15%

Rodrigo Garcia – 6%

Nenhum / branco / nulo – 40%

Não sabe/ não respondeu – 8%

Cenário estimulado 4

Fernando Haddad – 33%

Tarcísio de Freitas – 16%

Rodrigo Garcia – 7%

Nenhum / branco / nulo – 39%

Não sabe/ não respondeu – 6%

Cenário estimulado 5 (com apoios)

Fernando Haddad, apoiado por Lula e Alckmin – 38%

Tarcísio de Freitas, apoiado por Bolsonaro – 25%

Rodrigo Garcia, apoiado por Doria – 10%

Nenhum / branco / nulo – 23%

Não sabe/ não respondeu – 4%