Com a terceira via dividida, Bruno Araújo vai para Dubai

Presidente nacional do PSDB, o ex-deputado Bruno Araújo leva uma vida dupla no partido.

Como político, tem o papel de liderar as negociações que podem fazer de João Doria o candidato da terceira via com o apoio do MDB e do Cidadania.

Essa parte do trabalho, como se sabe, é feita em meio a atritos no partido.

Como homem de negócios, tem seu ganha-pão do outro lado do globo, em Dubai, onde está desde quinta.

Araújo, segundo aliados, volta ao Brasil nesta terça. Aí retoma o trabalho no PSDB.

