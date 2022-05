Com a inflação no pescoço do brasileiro, Bolsonaro segue viajando

Nesta quinta, o contribuinte que procurar informações sobre a agenda de trabalho de Jair Bolsonaro no Planalto descobrirá que o presidente estará a passeio pelo país de novo.

Bolsonaro não estará focado na inflação, no reajuste dos combustíveis que sufoca os caminhoneiros ou no avanço da fome, consequência da perda do poder de compra dos mais necessitados. Nada de reunião de crise ou movimento para tornar tais temas — problemas reais para os brasileiros — prioritários na agenda do presidente da República.

Bolsonaro vai curtir mais uma viagem pelo interior do país em claro tom eleitoral. Desta vez, vai visitar uma feira de produtores de bananas, a Feibanana, realizada na pequena Pariquera-Açu, no interior de São Paulo.

Recentemente, como mostrou o Radar, o presidente esteve no interior do Rio Grande do Sul para confraternizar com produtores de soja.