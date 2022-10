Com 23 milhões de seguidores, DJ Snake fará apresentação única em SP

Atualizado em 5 out 2022, 18h04 - Publicado em 5 out 2022, 17h30

O DJ Snake, que tem mais de 23 milhões de seguidores no YouTube, confirmou uma apresentação única em São Paulo, no próximo dia 5 de novembro, no Laroc Club. O show marca a passagem pelo Brasil da turnê mundial do artista francês que mistura música eletrônica com hip hop e que ficou conhecido pelo single lançado em 2013 chamado “Turn Down for What”, que mais tarde viria a se tornar trilha sonora para diversos memes nas redes sociais.

Snake acumula ainda sucessos como “Lean On”, em colaboração com MØ e Major Lazer, “Let Me Love You”, com Justin Bieber e “Taki Taki”, com Selena Gomez. A apresentação terá abertura dos djs brasileiros Bhaskar, Felguk, Bruno Be, Mister Ruiz, Music Mates e Tata Gabriela. Os ingressos para o show em São Paulo podem ser adquiridos na plataforma Ingresse.