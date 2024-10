CNBI vê “antissionismo” em entrave no governo sobre blindados de Israel

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Confederação das Câmaras de Comércio Brasil-Israel (CNBI) afirmou que a declaração do ministro da Defesa, José Múcio, de que “questões ideológicas” teriam barrado a compra de blindados de uma empresa israelense reflete o “antissionismo” do governo Lula.

O “antissionismo”, disse a CNBI em nota, “nada mais é que uma versão repaginada do antissemitismo, uma forma dissimulada de preconceito contra o povo judeu”.

Para a entidade, a suspensão da aquisição de blindados da Elbit Systems, que ganhou licitação do Ministério da Defesa, demonstra que o governo federal “fere os princípios constitucionais” e “age em prejuízo do povo brasileiro, ao submeter o interesse público a critérios ideológicos e diplomáticos indevidos”.

“A empresa envolvida é uma companhia privada israelense, o que evidencia que o alvo do governo federal não é apenas o governo de Israel, mas o próprio povo israelense”, declarou a CNBI. “O ataque ao lar nacional do povo judeu, e às diversas comunidades que fazem parte da sociedade israelense, deve ser repudiado em todas as suas manifestações.”