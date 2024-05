Cláudio Castro chama governadores do Sul e Sudeste para mutirão no RS

Quando a água baixar, governadores do Sul e Sudeste combinaram de enviar pessoal e máquinas para ajudar na limpeza e reconstrução no Rio Grande do Sul. A iniciativa foi de Cláudio Castro, do Rio.

A ideia é que Rio, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina atuem de forma integrada e façam um grande mutirão para que a normalidade seja restabelecida rapidamente no Sul do país.

Em telefonema nesta semana com o governador Eduardo Leite, Castro disse que o Rio está irmanado com o Rio Grande do Sul e que, no primeiro momento, o mais importante é salvar vidas. Depois, afirmou ao gaúcho, o trabalho de limpeza das cidades e reabertura de vias é fundamental para que a vida possa voltar ao normal.

Até o momento, o Rio de Janeiro mobilizou 94 agentes, entre bombeiros e policiais civis, com uma força-tarefa completa de resgate e suporte, além de dois helicópteros, 15 embarcações, viaturas e materiais para salvamento em desastre para ajudar a população gaúcha.