Cirurgia afasta relator da regulamentação da reforma tributária até dia 20

Depois de ser submetido a cirurgia para retirada de uma hérnia de disco e de um cisto, o líder do MDB no Senado e relator da regulamentação da reforma tributária, Eduardo Braga, vai ficar afastado das atividades parlamentares até o próximo domingo, 20 de outubro, por recomendação médica.

Havia a expectativa de que Braga pudesse participar por videoconferência da reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta quarta para apresentar o plano de trabalho do projeto que regulamenta o Imposto e a Contribuição sobre Bens e Serviços (IBS e CBS), mas, com a recomendação de afastamento até domingo, isso só vai acontecer na quarta da semana que vem, 23 de outubro.

A assessoria do senador afirmou que isso não muda a previsão de que o Senado conclua a análise do texto até o fim do ano, “conforme acertado com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da CCJ, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP)”.