Cidadania declara apoio a Alessandro Molon na disputa ao Senado no Rio

O diretório estadual do Cidadania no Rio de Janeiro anunciou nesta terça-feira o apoio à candidatura de Alessandro Molon (PSB) ao Senado.

De acordo com a direção regional — que sondava também o deputado estadual André Ceciliano (PT) –, a decisão foi tomada pela maioria e será levada à federação com o PSDB.

“O diretório, preocupado com a grave crise que atravessa o Rio de Janeiro, impondo a necessidade de termos um representante de qualidade e força política no Senado, recebeu para um amplo debate interno os pré-candidatos (…) que, ao entender do partido, apresentam as melhores condições de defender os interesses do Rio e, ainda, revelam uma maior afinidade ideológica e sintonia com o campo democrático no qual o Cidadania se inscreve”, diz o diretório.

O apoio deverá dar força à pré-candidatura de Molon — que disputa com Ceciliano a vaga para compor a chapa e o palanque do ex-presidente Lula (PT) no estado.

Em costura feita entre as direções nacionais do PSB e do PT, uma vez que a vaga para a disputa ao estado já está com Marcelo Freixo (PSB), a indicação de nome do Senado ficaria com o PT.

Continua após a publicidade