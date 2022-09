Chuva em São Paulo altera campanha de Rodrigo Garcia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O candidato à reeleição do Governo do Estado faria uma caminhada pelas ruas do Brás, na manhã desta segunda. A chuva na capital paulista, porém, alterou os planos de Rodrigo Garcia.

Agora, a expectativa é encontrar os apoiadores em área coberta: a Galeria Pagé Brás. O tucano ainda caminharia nos bairros Vila Maria, Penha, Tatuapé, Mooca e Vila Prudente. Os pontos de encontro podem ser revistos, a depender da evolução da chuva.