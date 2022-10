Chefe do PSDB gaúcho declara apoio a Bolsonaro e ignora flerte de Lula

O deputado federal Lucas Redeceker usou o Twitter nesta segunda para declarar apoio à reeleição de Jair Bolsonaro. Ao Radar, o presidente licenciado do PSDB gaúcho enfatizou que é uma opinião pessoal e não reflete a posição do partido. O tucano está em campanha para eleger Eduardo Leite, cujo adversário, Onyx Lorenzoni, foi a Brasília nesta terça a mando do presidente.

Para Redecker, não há coerência em apoiar o PT. Ele sempre foi crítico aos governos petistas e teve participação ativa na CPI do BNDES. A investigação parlamentar indiciou mais de 50 pessoas, entre elas os ex-ministros de Lula e Dilma, Antonio Palocci e Guido Mantega.

“Se eu conversar com as pessoas, eu vou tentar virar voto para o Eduardo, assim como para o Bolsonaro”, disse à coluna.

Redecker acredita ainda que Leite conseguiria governar com qualquer um dos presidenciáveis eleitos, enquanto Onyx depende de um governo bolsonarista.

“O Eduardo concorre ao governo e as pessoas esperam que ele fale a respeito da linha de raciocínio, e ele vai falar. Independente do presidente, ele vai ter capacidade de diálogo (…) a eleição tem que estar dissociada da eleição nacional”, afirmou.

Reeleito, Lucas Redecker foi o deputado federal com a 11ª melhor votação no Rio Grande do Sul, a maior do PSDB, que também elegeu Daniel Trzeciak.

A relação entre Onyx, que comandou quatro ministérios de Bolsonaro, e o presidente abre brecha para Lula tentar apoio de Leite no segundo turno. Após reunião com os coordenadores de campanha, o petista disse nesta segunda que a escolha para alianças não seria ideológica e acenou para Eduardo Leite ao citar a disputa pelo governo gaúcho.

“Se for preciso conversar com os candidatos do Rio Grande do Sul, estou totalmente disposto a conversar e com outros candidatos espalhados pelo país”, declarou o petista.