CGU é quarta entidade a fiscalizar código-fonte da urna eletrônica no TSE

A CGU realiza, nesta semana, uma série de procedimentos de inspeção do código-fonte da urna eletrônica e dos sistemas eleitorais no TSE.

“O procedimento fortalece a segurança, a confiabilidade e a transparência dos sistemas eleitorais de votação e apuração a serem utilizados nas Eleições Municipais 2024”, diz o TSE.

Estabelecida numa resolução de 2021, a abertura do código-fonte da urna e dos sistemas eleitorais para inspeções e testes inaugura o Ciclo de Transparência Democrática. Para o pleito deste ano, o ciclo começou no dia 4 de outubro de 2023, a 12 meses das eleições.

Desde outubro do ano passado, a CGU é a quarta entidade a realizar a inspeção do código-fonte no TSE. Antes, equipes de tecnologia do partido União Brasil, da Sociedade Brasileira de Computação e do Senado Federal solicitaram e fizeram a auditoria.