CBF diz à CPI das Apostas que está investigando quatro jogos da Série A

A CBF informou à CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas do Senado que pediu à empresa de monitoramento Sportradar para investigar, com “especial atenção”, quatro partidas da série A do Brasileirão.

Uma delas é a vitória do Athletico Paranaense por 3 a 0 contra o Cruzeiro, na qual o atacante Rafa Silva, do time mineiro, foi expulso aos 3 segundos do primeiro tempo – justamente o jogo sobre o qual a CPI havia questionado a CBF e que gerou a resposta da entidade.

A suspeita da comissão de inquérito do Senado era de que a expulsão no primeiro lance da partida pudesse ter gerado benefício premeditado a apostadores.

“No dia 4 de novembro, a FIFA encaminhou uma resposta preliminar à CBF, para informar que os jogos em questão, incluída aí a partida específica ora em causa, não haviam sido considerados como suspeitos pela SPORTRADAR, mas que a, tal como pedido pela UIFB/CBF, a empresa submeteria essas partidas, e em especial o jogo Athletico e Cruzeiro a uma nova análise, e oportunamente nos enviaria, por intermédio da FIFA, os relatórios correspondentes”, escreveu a entidade do futebol brasileiro à CPI.