Carro com faixa de vereador do PL atropela e arrasta petista em Aracaju

O motorista de um carro com propaganda de um candidato a vereador do PL atropelou e arrastou o militante petista Charles Belchior durante uma carreata na noite de quarta-feira no Conjunto Augusto Franco, na zona sul de Aracaju (SE).

Um vídeo feito por um participante da carreata em apoio à candidata do PT à prefeitura da capital sergipana, Candisse de Lula, mostra Charles Belchior em frente ao veículo ainda parado, com as mãos apoiadas no capô, quando o motorista começa a acelerar e o arrasta junto.

O próprio militante também usou seu celular para fazer uma filmagem, na qual aparece pedindo para o motorista parar, soltando gritos de dor e dizendo que tinha quebrado a perna esquerda.

Há, também, uma gravação feita por um passageiro de dentro do carro, que exibe Belchior deitado de bruços no capô do veículo em movimento. Havia ao menos três pessoas dentro do automóvel, que tinha uma faixa em apoio ao candidato Flávio da Direita Sergipana (PL) impressa no vidro traseiro.

De acordo com a assessoria da candidata do PT à prefeitura, o militante foi arrastado até o Conjunto Orlando Dantas, a cerca de 2 quilômetros do local da carreata, e precisou passar por cirurgia na perna. Belchior ainda está internado.

Assista ao vídeo do atropelamento abaixo (cenas fortes):