Cármen Lúcia abre evento de defensoras públicas sobre Justiça de gênero

A ministra do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cármen Lúcia, vai abrir evento da Associação das Mulheres Defensoras Públicas do Brasil (AMDEFA) em 19 de novembro, em Brasília, com a palestra “Cuidado e Justiça de Gênero: Desafios e Avanços na Inclusão de Mulheres no Sistema de Justiça”.

Gratuito, o evento vai acontecer no auditório do Ministério do Desenvolvimento Social. O objetivo é abordar a política institucional, nas defensorias públicas e no sistema de justiça, de valorização do trabalho do cuidado.

“Debater sobre as repercussões dos deveres de cuidado – da casa, de crianças, de pessoas idosas, de pessoas com alguma necessidade de saúde – um trabalho não remunerado, majoritariamente relegado às mulheres, é fundamental para fomentar a adoção de políticas públicas efetivas para promover a igualdade de condições para as mulheres”, afirma a presidente da AMDEFA, Jeniffer Rodrigues.

A vice-presidente da associação, Clarice Binda, diz que o compromisso da entidade está voltado para a equidade de gênero, e que o seminário busca trazer o tema ao debate e alertar integrantes do sistema de Justiça sobre a realidade atual.