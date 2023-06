EXCLUSIVO: Carlos Lupi decide demitir o presidente do INSS

Chefe da Previdência, Carlos Lupi teve uma longa reunião nesta terça na Casa Civil. O pedetista saiu do Planalto com a demissão do atual presidente do INSS, Glauco Wamburg, encaminhada.

A gestão do órgão enfrenta dificuldades, com longas filas de perícia médica, falta de servidores e até problemas básicos, como corte de energia elétrica em agências por falta de pagamento.

Ao Radar, uma fonte da Previdência confirmou que a demissão do chefe do INSS será formalizada nesta quarta. Há duas versões para a saída. A primeira é de que o próprio Wamburg, ao saber da movimentação para sua saída, decidirá pedir demissão por “motivos pessoais”. Isso, no entanto, não foi confirmado pelo Radar, que procurou Wamburg e não obteve retorno.

Na versão de auxiliares de Lupi, no entanto, o chefe do INSS vai cair por “divergências internas” com a equipe do ministro. No lugar de Wamburg, deve assumir o comando do órgão provisoriamente Alessandro Stefanutto.

