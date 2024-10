Capitais terão 9 candidatos do PL, 4 do PT e 8 mulheres no 2º turno; veja

O PL terá o maior número de candidatos a prefeito entre os 30 que disputarão o segundo turno nas 15 capitais brasileiras que não concluíram as eleições neste domingo (veja a lista completa abaixo).

Dono do maior fundo eleitoral para o pleito deste ano, com cerca de 887 milhões de reais, o partido de Jair Bolsonaro já reelegeu JHC, em Maceió, e Tião Bocalom, em Rio Branco, no primeiro turno, e terá nove candidatos em capitais nas urnas no próximo dia 27. Seis deles passaram para o segundo turno em primeiro lugar.

O PT e o União Brasil terão quatro candidatos, cada um, e o MDB, três. Já PSD, PP e Podemos terão dois nomes nas disputas cada. Avante, PSOL , PDT e PMB completam a lista com um postulante cada.

Considerando o campo político, a direita e o centro concentram 24 candidatos, enquanto a esquerda (PT, PDT e PSOL) conseguiu emplacar apenas seis no segundo turno.

Dentre os 30 candidatos, oito são mulheres. No primeiro turno, apenas homens foram eleitos nas 11 capitais que já definiram seus prefeitos.

Como Campo Grande terá uma disputa entre Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União Brasil), já existe a garantia de que pelo menos uma capital será governada por uma prefeita.

Veja a seguir as disputas nas 15 capitais que terão segundo turno, com o percentual de votos válidos de cada candidato:

Aracaju

Emilia Correa (PL) – 41,62%

Luiz Roberto (PDT) – 23,86%

Belém

Igor (MDB) – 44,89%

Delegado Eder Mauro (PL) – 31,48%

Belo Horizonte

Bruno Engler (PL) – 34,38%

Fuad Noman (PSD) – 26,54%

Campo Grande

Adriane Lopes (PP) – 31,67%

Rose Modesto (União Brasil) – 29,56%

Cuiabá

Abilio (PL) – 39,61%

Lúdio (PT) – 28,31%

Curitiba

Eduardo Pimentel (PSD) – 33,51%

Cristina Graeml (PMB) – 31,17%

Goiânia

Fred Rodrigues (PL) – 31,14%

Mabel (União Brasil) – 27,66%

Fortaleza

André Fernandes (PL) – 40,2%

Evandro Leitão (PT) – 34,33%

João Pessoa

Cicero Lucena (PP) – 49,16%

Marcelo Queiroga (PL) – 21,77%

Manaus

David Almeida (Avante) – 32,16%

Capitão Alberto Neto (PL) – 24,94%

Natal

Paulinho Freire (União Brasil) – 44,08%

Natália Bonavides (PT) – 28,45%

Palmas

Janad Valcari (PL) – 39,22%

Eduardo Siqueira (Podemos) – 32,42%

Porto Alegre

Sebastião Melo (MDB) – 49,72%

Maria do Rosário (PT) – 26,28%

Porto Velho

Mariana Carvalho (União Brasil) – 44,53%

Léo (Podemos) – 25,65%

São Paulo

Ricardo Nunes (MDB) – 29,48%

Guilherme Boulos (PSOL) – 29,07%