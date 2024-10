Candidato que mais doou para a própria campanha recebe apenas 786 votos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

De acordo com os dados disponibilizados pelo TSE até esta terça-feira, Eduardo Ramlow (Avante) foi o candidato que mais doou recursos para a própria campanha nas eleições municipais deste ano, cerca de 745.000 reais. O valor é 210.000 reais maior que o do segundo colocado no ranking.

Candidato à Prefeitura de Vitória, capital do Espírito Santo, o empresário de 57 anos enfrentou as urnas pela primeira vez neste domingo. Bolsonarista declarado, apesar de não ter recebido o apoio do ex-presidente, ele adotou o apelido Du como nome de urna e declarou ter um patrimônio de aproximadamente 20,8 milhões de reais.

Apesar do alto investimento, o principiante em eleições teve um resultado pífio. Recebeu apenas 786 votos (0,42% dos válidos) e ficou na sétima e última posição na disputa, quase 10.000 votos atrás da penúltima colocada, Camila Valadão (PSOL).

As autodoações, feitas em quatro transferências registradas entre o fim de agosto e a antevéspera do primeiro turno, não foram os únicos recursos que a campanha de Du recebeu. A Direção Nacional do Avante também repassou 190.000 reais para o candidato.

Voto caro

Divido pelo número de eleitores, o total de dinheiro recebido pela campanha do candidato representaria 1.189,37 reais por voto.

A título de comparação, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi reeleito com 105.599 votos, 56,22% dos válidos. Como ele registrou pouco mais de 3,9 milhões em receitas de sua campanha, cada um dos votos que recebeu “custou” apenas 37,22 reais — quase 32 vezes a menos que os de Du. Uma pechincha.