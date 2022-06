Candidato do MDB peita Simone e o PSDB no RS

Um dia depois de o PSDB decidir apoiar e indicar o vice de Simone Tebet, o pré-candidato do MDB ao Governo do Rio Grande do Sul foi às redes sociais para reafirmar sua intenção de disputar o Palácio Piratini, peitando a presidenciável do seu partido e os tucanos, que devem lançar o ex-governador Eduardo Leite à reeleição.

“Bom dia. Aqui em Tramandaí chove e faz 16 graus. O tempo tem mudado bastante, o que não mudou é a minha situação: sou pré-candidato a governador pelo MDB-RS”, declarou o deputado estadual Gabriel Souza.

O pré-candidato emedebista disse estar trabalhando em plano para o Rio Grande do Sul “entrar em um novo ciclo, o do desenvolvimento econômico, social e tecnológico”. E acrescentou, evitando citar o nome de Leite, que o MDB teve protagonismo nos últimos oito anos.

“Depois dos últimos oito anos, desde o início do governo Jose Ivo Sartori [2015 a 2018] e no atual período, com o protagonismo do MDB na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, cumprimos o ciclo da recuperação fiscal. Agora, temos que consolidá-lo e avançarmos. O RS precisa de um governador que dê o próximo passo”, afirmou Souza.

“Nossa pré-candidatura quer apresentar esse projeto. Gosto de dialogar com todos, conheço a realidade do passado e do presente do RS – estive à frente das aprovações das grandes mudanças estruturais – o que me faz estar preparado para traçar um futuro de desenvolvimento para todos”, concluiu.