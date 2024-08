Candidato à sucessão de Lira assume liderança do maior bloco da Câmara

Candidato à sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara, o deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil-BA) assumiu nesta quarta-feira a liderança do maior bloco da Casa, que reúne 161 parlamentares e oito partidos: União Brasil, Progressistas, PSDB, Cidadania, PDT, Avante, Solidariedade e PRD.

Atual líder do União Brasil na Câmara, o baiano deverá permanecer no cargo até fevereiro do ano que vem, quando acontece a eleição para o comando da Casa.

“A minha experiência à frente do União Brasil, um dos maiores e mais heterogêneos partidos do país, certamente contribui para liderar este bloco. Com partidos diversificados, mas unidos por um objetivo comum: o bem do Brasil. É isso que nos une”, afirmou Nascimento ao assumir o posto.

“A convergência de ideias e o entendimento mútuo serão nossos pilares para avançar nas discussões e aprovações necessárias. Juntos vamos contribuir para construir um futuro melhor para todos os brasileiros, respeitando as diferenças e valorizando o diálogo”, disse o deputado, em uma postagem nas suas redes sociais.

Nascimento é apontado como o favorito de Lira na sua sucessão e tem como principais adversários Marcos Pereira (Republicanos-SP) e Antonio Brito (PSD-BA). O atual presidente da Câmara já prometeu anunciar quem será o seu candidato ainda neste mês.