Campanha do Rock in Rio oferece ingressos a fãs por experiência interativa

O Rock in Rio, em parceria com a TIM, a Eletromidia e a Context, acaba de lançar a terceira e última etapa do “Rock in History”, com 17 novos pontos digitais. A campanha de engajamento com fãs celebra a história do festival, que teve sua primeira edição em 1985 e completa 40 anos em 2025.

Somando todas as etapas, os fãs podem explorar 40 histórias em espalhados pelo Rio de Janeiro, em cinco formatos diferentes de conteúdo. Ao apontar a câmera do celular para os QR codes nas instalações, os usuários têm acesso a conteúdos interativos e acumulam “badges” virtuais em formato de palhetas de guitarra.

Os 180 primeiros fãs que coletarem os 40 “badges” – ou seja, todas as experiências do “Rock in History” – ganham pares de ingressos de gramado para o Rock in Rio, que acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, na Cidade do Rock.