Campanha de Boulos comemora pesquisa Quaest: “cenário está aberto”

Segundo pesquisa divulgada pela Quaest nesta quarta-feira, o prefeito e candidato à reeleição em São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), tem 44% das intenções de voto contra 35% do seu adversário, o deputado Guilherme Boulos (PSOL), na reta final do segundo turno da eleição. O resultado, contudo, parece não ter abalado a campanha do candidato da esquerda, que disse que as eleições são decididas nos últimos dias, e que o “cenário está aberto”.

A diferença entre Nunes e Boulos caiu na última semana, segundo o instituto. No levantamento divulgado na semana passada, o prefeito tinha 45% das intenções de voto, enquanto o deputado tinha 33% — ou seja, a distância, que era de 12 pontos, passou a ser de 9.

“As últimas pesquisas mostram que estamos crescendo. A Quaest divulgada hoje também aponta recuo na rejeição em relação a Boulos. O cenário está aberto, com 27% dos eleitores indecisos. Eleição se decide nos últimos dias, na reta final, e nós acreditamos na virada”, disse Boulos.