Câmera do STF flagrou ação de homem com explosivos; imagens são fortes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

As câmeras de segurança do STF flagraram toda a ação do homem que morreu, nesta quarta, ao explodir bombas caseiras na Praça dos Três Poderes.

Pelas imagens, é possível ver quando Francisco Wanderley Luiz chega na frente do Supremo e começa a preparar as bombas que carregava numa mochila. Ele também tinha explosivos amarrados ao corpo.

Um segurança do STF identifica a ação suspeita e parte para a abordagem. Nesse momento, o homem se afasta e começa a acender e lançar explosivos. Depois de duas tentativas, ele usa um dos explosivos para tirar a própria vida.

As imagens são fortes.